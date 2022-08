Superan espacios de retiros voluntarios

La demanda por el retiro voluntario en la Sección 147 superó por mucho los espacios que se tienen disponibles, con un registro de más de 250 trabajadores que buscan incluirse en los listados.

Durante esta semana se lleva a cabo el registro de los obreros de más de 60 años de edad, que buscan acogerse al beneficio del retiro voluntario y causar baja de la empresa a partir del próximo lunes.

Carlos Garza Bernal, Vocero de la Sección 147 señaló que se tuvo una alta demanda, con el registro de más de 250 trabajadores, cuando se tienen únicamente 80 espacios disponibles en esta ocasión.

Mencionó que de acuerdo al Contrato Colectivo de la 147, se establece que por año saldrán de la empresa hasta 115 trabajadores, por lo que aún hay la posibilidad que en los próximos años se den algunos otros espacios, sino el próximo año se analizará la salida de otro grupo de obreros.

Señaló que ahora se analizará conforme a los criterios establecidos, que trabajadores serán los que causarán baja a partir de la próxima semana, en donde primero se considerará a los que aún se encuentran en resguardo, segundo, a quienes tengan algún problema de salud y tercero de acuerdo a la edad.

Reconoció que podría haber algunos casos de trabajadores que aún no se quieren retirar y dijo, están en su derecho.

“Si hay gente que no se quiere ir, aquí hay gente de 62 o 61 años que no se ha querido venir a anotar, eso quiere decir que no se quieren ir todavía, pero es su decisión y están en todo su derecho”, indicó.

Tras establecer el listado, se enviará a la empresa para que realice los convenios, y serán llamados para el próximo lunes.