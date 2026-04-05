Susana Zabaleta destaca operativo de seguridad en Castaños

La cantante, actriz y conductora Susana Zabaleta compartió a través de sus redes sociales un mensaje de reconocimiento a los cuerpos de seguridad en Coahuila, luego de pasar por un operativo instalado en el municipio de Castaños.

A través de un video publicado en sus historias de Facebook, la artista originaria de Monclova escribió: "Aquí sí hay seguridad", al tiempo que etiquetó al fiscal del estado, Federico Fernández Montañez.

En las imágenes se observa a elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno participando en un punto de atención instalado con motivo del periodo vacacional de Semana Santa. La artista no dudó en bajar el vidrio del vehículo en el que viajaba para dirigirse a los oficiales.

"Wow, adiós, adiós, felicidades a todos, wow, nos andan cuidando, gracias", se escucha decir a Zabaleta, mientras los elementos continúan con sus labores.

El video también muestra a personal de distintas corporaciones, incluidos mandos policiacos, trabajando durante los días de asueto, lo que fue destacado por la actriz, quien reconoció el esfuerzo de quienes permanecen en servicio mientras gran parte de la población se encuentra descansando.

Los oficiales, al percatarse de su presencia, respondieron al saludo de la artista, en un momento que rápidamente generó reacciones en redes sociales.