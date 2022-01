Susana Zabaleta: esto sabemos de su acuerdo con Ancira

Susana Zabaleta logró apagar el "incendio" en su contra.

La artista desató una serie de protestas hacia su persona luego de que lanzó declaraciones negativas en contra de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, quien actualmente está bajo un proceso judicial por haber vendido una planta "chatarra" de Agronitrogenados a Pemex, cuando Emilio Lozoya era el director de la empresa productiva del estado.

Sin embargo, tras una jornada de protestas en su contra en Monclova por parte de los trabajadores de la citada empresa, este fin de semana Zabaleta logró un acuerdo con el empresario. El cual no se ha dado a conocer a detalle.

Esto es lo que sabemos del caso: