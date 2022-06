Suspende activista su visita a Monclova

La activista Adelnery Zarazua suspendió su visita a Monclova en la que pretendía indagar sobre el caso de Cristopher Anguiano Flores, el joven de 20 años de edad desaparecido desde el pasado 15 de mayo.

La activista apoya estos casos de personas desaparecidas y se mueve con recursos propios, explicó que debido a fallas en su automóvil no pudo viajar a la ciudad acerera.

"Buenas tardes mi gente hermosa quiero ofrecerles una disculpa a la gente de Monclova no podré ir ya que mi carro se calentó y tronó la bomba del agua, siempre he dicho que todo pasa por algo y son señales que Dios me pone", menciona la activista.

Adalnery Zarazúa quien tuvo intervención en la investigación de Debanhi Escobar, ella fue víctima de secuestro en el 2017 cuando terminaba de trabajar como entrenadora de futbol rápido, afortunadamente y gracias a la búsqueda de familiares y autoridades pudo regresar a casa con su peque hija que en ese entonces tenía dos años de edad.

Luego de esta traumática experiencia, la mujer se ha dedicado a apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas, utilizando recursos propios, asegura que su misión en la vida es ayudar a quien lo necesite y no requiere de conocer a las personas para hacerlo.

Por su parte Claudia Flores; madre de Cristopher mencionó que hasta este momento no existe información sobre el paradero de su hijo, una situación lamentable y muy desesperante para ella, dijo que espera que más adelante la activista pueda indagar sobre el paradero de su hijo.