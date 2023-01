Suspendieron servicio las rutas de transporte

Las rutas Obrera y Del Río recibieron sanciones por parte de Transporte y Vialidad ante las quejas de usuarios que no prestaron el servicio los días 25 de diciembre y primero de enero

Así lo dio a conocer el Director Iván Alvarado Fuentes quien no pudo descifrar a cuánto ascendió la multa por la falta del servicio, pues asegura que es otra área del municipio quien cobra la sanción.

Señaló que ya se les había hecho llegar con anticipación en el mes de diciembre a las diferentes rutas de Monclova, la advertencia de que debían cumplir con la prestación del transporte y sus itinerarios de la manera correcta.

No obstante, comprobaron a través de quejas de usuarios que estas dos rutas en particular, incumplieron el servicio, y las personas no tuvieron el transporte público para su movilidad.

Mencionó que en el caso de la ruta Asturias siguen teniendo problemas en cuanto a la prestación del servicio por la falta de choferes.