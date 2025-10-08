Suspensión temporal del vuelo Monclova-Monterrey por Aerus

La suspensión temporal del vuelo comercial de Monclova-Monterrey de la aerolínea Aerus fue un reflejo de la situación económica que enfrenta la región Centro, indicó el presidente de la Coparmex Monclova, quien consideró que la ciudad 'todavía no estaba lista' para mantener un servicio aéreo de este tipo.

Mario Coria Rohell señaló que la suspensión de los vuelos es una respuesta a la falta de movilidad que se registró durante los dos meses en que se mantuvo el vuelo, por lo que la empresa debe reconsiderar la estrategia.

'Los negocios se mueven en base a la oferta y la demanda, a nivel empresarial platicamos en su momento y creíamos que la región no estaba del todo lista para la responsabilidad de tener un vuelo de aquí a Monterrey'.

La falta de dinamismo tanto industrial como comercial derivada de la crisis de Altos Hornos de México y las empresas proveedoras influyó directamente en la baja demanda del servicio, lo que afectó su viabilidad.

'Ya una vez que empiece el proceso de recuperación económica y que se reactiven algunos temas empresariales, podríamos volver a pensar en tener el servicio disponible'.

El representante empresarial consideró que, además del factor económico, la operación de Aerus enfrentó otros retos, como la falta de horarios convenientes para los usuarios y una escasa promoción hacia el sector productivo.

Coria explicó que el vuelo debía ofrecer practicidad, es decir, permitir a los usuarios viajar temprano, llegar a Monterrey con tiempo para hacer conexiones o reuniones y regresar el mismo día, sin embargo, los horarios establecidos no resultaron funcionales.

El líder de Coparmex expresó su confianza en que, una vez que se reactive la economía regional y se normalice la situación de AHMSA, se pueda retomar la conectividad aérea desde Monclova.