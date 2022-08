También las mujeres podemos: Jaqueline

Cada vez son más las mujeres que triunfan en un oficio que anteriormente era solo para hombres, Jaqueline González de 33 años de edad es soldadora de GG Trailers y habló sobre esta grata experiencia pues no imaginaba tener esas habilidades ni esa sed por seguir aprendiendo y superándose cada día.

Fue madre soltera a los 17 años de edad, estudió un año de preparatoria que quedó truncada pero en la actualidad, sus aspiraciones de seguir adelante son muy altas y confía en que será posible gracias al apoyo de la empresa GG Trailers y CTM que les brinda la posibilidad de concluir la preparatoria, Jaqueline aseguró que no dejará pasar esa oportunidad de terminar la prepa y posteriormente la universidad.

Ser soldadora es una experiencia muy buena en la que poco a poco, prácticamente ha creado una profesión, basándose en la teoría y la práctica, algo que le ha abierto caminos y que le ha dado la sed de querer aprender cada vez más del ramo de la soldadura metal-mecánico.

"Me gusta esto, me di cuenta que no solo los hombres pueden, también las mujeres, por eso quise aprender, crecer y ser soldadora", comentó Jaqueline quien con mucho orgullo, dio unas palabras en la inauguración de esta extensión, frente a las autoridades estatales, municipales y empresarios, representando a sus compañeros en especial a las mujeres.

Agradeció que en estos tiempos las empresas trabajen bajo la igualdad de género, que haya las mismas oportunidades sin importar el sexo, dijo que está ha sido la mejor oportunidad para soldar, tomó capacitación y tiene tres meses en producción.

En todas partes existen riesgos y sacrificios hablando del tema laboral, en el caso de Jaqueline mencionó que se exponen al calor y peor con las altas temperaturas que se registran en Monclova, se exponen a que un disco de corte se incruste en alguna parte del cuerpo pero todo vale la pena cuando disfrutas lo que haces y aún más cuanto se tiene la motivación, la familia su hija Ximena y su esposo.

Invitó a las mujeres a que se den cuenta que todas pueden, se necesita confianza en una misma, además de capacitación, muchas veces no se atreven a dejar solicitud porque piensan que las van a rechazar por ser mujeres pero no es así.

"Tenemos capacidades y habilidades que jamás imaginamos tener, pero sí existen, ahí están pero hay que descubrirlas", comentó.

Se siente muy orgullosa de ella misma, en su momento fue madre soltera pero hoy en día está casada y Dios le dio la oportunidad de encontrarse con un buen hombre.

Dentro de 5 años se ve en la misma empresa pero como supervisora de calidad, como una técnica en soldadura, aspira a más y agradeció a Grupo Industrial Monclova por creer en las mujeres y creer en la mano de obra de la mujer.