Tardarán dos días en sofocar incendio

FRONTERA COAH.- Una vez más se incendió el relleno sanitario ocasionando una gran fumarola de humo y con esto contaminación, ya que desde muy temprana hora en gran parte de Frontera y Monclova había grandes cantidades de humo.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya acudió hasta el incendio, ahí comentó que se tomó la decisión que la gente se bajara del relleno, mencionó que el aire permitirá utilizar un camino para subir góndolas y camiones de tierra y seguir en la operación hasta sofocarlo, se prevé que en aproximadamente dos días más hayan sofocado el incendio.

"Quiero invitar a la gente que anda haciendo males que no los hagan, en estos tiempos electorales creen que hacerle mal a la ciudad es hacer mal a un personaje, no es así, echan brasas o aparato ardiendo que el camión no lo detectan van y lo dejan al relleno y comienza a generarse debajo de montones de basura y llega un momento en que comienza a arder", comentó el alcalde Roberto Piña.

El alcalde pidió el apoyo desde muy temprano con el resto de los alcaldes de los municipios que tiran la basura en el relleno sanitario como lo es Monclova, Castaños, San Buenaventura y Nadadores mencionando que se trata de un tema de colaboración y no de división.

El alcalde dijo que se había controlado la parte fuete del incendio, se brincó a donde la basura esté expuesta tardarán unos tres días, estarán escarbando llevando tierra a la parte de arriba para sofocarlo.

Explicó que la basura está expuesta porque no tienen lo necesario para darle vuelta a las tierras y lograr con esto que la basura arda, no puede haber durante más de cinco días la basura expuesta al aire.

Además empresarios de Frontera empezaron a comunicarse con el alcalde cuando vieron la fumarola de humo para preguntarle cómo podrían unirse a las actividades para sofocar el incendio por lo que el alcalde agradeció el apoyo y la disposición.

Durante el día, el aire se estuvo yendo con rumbo a Cuatro Ciénegas pero se tenía el pronóstico de que aproximadamente para las 6:00 de la tarde el humo se extendería nuevamente por toda la ciudad por lo que había riesgo por la inhalación del monóxido por eso es recomendable que se utilice cubre bocas en caso de tener que salir de sus domicilios.