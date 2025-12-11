Javier Hernández del Ángel alerta sobre delincuencia en el servicio de taxis

Taxistas de la región Centro tomarán medidas adicionales para prevenir ser víctimas de la delincuencia durante la temporada decembrina, ante el aumento en la demanda del servicio y tras los hechos registrados recientemente en Colinas de Santiago, en contra de un chofer de la línea Premier.

De acuerdo con el reporte, los agresores intentaron asaltar al operador de taxi después de haber solicitado sus servicios, sin embargo no lograron su cometido gracias a la reacción del taxista.

Este hecho encendió las alertas entre el gremio, por lo que el Secretario de la Federación de Transportistas de la región Centro, Javier Hernández del Ángel, dijo que se reforzarán las medidas entre los choferes para evitar riesgos. "Vamos a empezar a platicar con los taxistas para que no suban a personas sospechosas y menos así dos o tres, porque ya nos ha pasado, que se abstengan a dar el servicio a ciertas colonias, sobre todo ya por la noche".

El dirigente recordó que en años anteriores se registraron incidentes en algunas colonias como la Oscar Flores Tapia, donde operadores fueron agredidos y las unidades dañadas.

Mencionó que ya no se habían presentado este tipo de hechos, pero el caso que se dio el pasado martes encendió los focos de alerta, por lo que se extenderán las recomendaciones a los taxistas. "Ya tenía mucho que no sucedía este tipo de situaciones, ahorita es el primero y no queda de otra más que cuidarnos nosotros mismos", indicó.