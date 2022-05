Teme la mate su ex pareja

Lidia Angélica Garay Leiva denunció falta de atención por parte del Centro de Justicia de Empoderamiento de la Mujer, ante las agresiones que sufre de manera constante por parte de su expareja, sin que las autoridades actúen para evitar que las agresiones en su contra y de sus hijos continúen.

Desde el pasado mes de agosto del 2021, Lidia Angélica se separó de su pareja Olivares Guajardo, con quien vivió en unión libre por 22 años y con quien procreó a sus 4 hijos de 22, 20, 18 y 15 años de edad.

Señaló que se han interpuesto 5 demandas en contra de su expareja, esto desde el 2016 y a partir de agosto en que se dio la separación, así como se giró una orden de restricción para evitar que Olivares se acercara a ellos y los molestara.

Sin embargo a pesar de la orden, su expareja acude de manera constante a su domicilio ubicado en la colonia Mezquital del Valle, para molestarlos, donde les corta el servicio de energía eléctrica, de agua, e incluso apedrea la vivienda.

El pasado viernes acudió a molestar a la familia y enfrentó a golpes a su hijo de 22 años, por lo que se pidió la intervención de las autoridades.

Angélica señaló que cada vez es menor la respuesta de las autoridades, ya que no acuden al llamado cuando su pareja se encuentra en el domicilio y cuando llegan ya se retiró, por lo que no lo detienen.

Tampoco ha tenido una respuesta por parte del Centro de Justicia de Empoderamiento de la Mujer, en donde se interpusieron las demandas, pero asegura que no han hecho nada para resolver su caso.

Hasta el momento no se ha llevado a cabo la audiencia, debido a que Olivares Guajardo no se presentó a la audiencia, por lo que fue suspendida y no se ha dado otra fecha para darle seguimiento al caso.

Señaló que no se le ha dado importancia a su caso, debido a que las agresiones no han sido físicas, sino más que nada a la vivienda, así como insultos, ante lo que dijo "que es lo que quieren, que llegue con sangre".

Desesperada pidió el apoyo a las autoridades, debido a que todos los días es molestada por su expareja, y no quiere continuar con esa situación.