Teme represalias pero no renunciará

Temeroso de represalias, pero convencido de exigir justicia, el abogado Ulises Ricardo Ayala Estrada ha tomado las medidas de seguridad necesarias luego de denunciar al comandante “Ranger”.

Medidas de seguridad como no andar solo, además de instalar cámaras de seguridad en su domicilio y entablar pláticas con gente de Saltillo para que no haya represalias.

“Soy abogado y son mis principios fundamentales, sino hago nada como persona defensora de la justicia, defiendo el Estado de Derecho para que la ciudadanía vea que estamos en un País libre y soberano, esto es por mí y por la gente”

Señaló que si fuera otro se iría de la ciudad después de que elementos Gatem ingresaran a su domicilio y cometieran abuso de autoridad, lesiones y robo que sufrió en su domicilio, se iría del País, pero comenta que no se trata de eso sino de hacer justicia y poner un alto a las injusticias.

Dijo que por eso hizo las cosas públicas por temor a que le pase algo, señaló que lo unció que busca es que no se violenten los derechos, que no se cometen las injusticias y se respeta a los ciudadanos.

Pide reparación de daño y una sanción para no ser molestado, dijo que la Justicia es muy clara y la reparación de daños es de manera económica, el moral no se repara con dinero pero si con una sanción para los oficiales que tienen que ser suspendidos y en estos se está enfocando.

La intención de que se les suspenda es que quede un antecedente para que los otros elementos no cometan arbitrariedades y que sepan que la gente de la que abusan ya no se queda callada.