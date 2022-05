Temen ´compren´ testigos en juicio del homicidio de ´Pepito´

Sigue la preocupación de que Raúl N el hombre que está en prisión bajo un proceso judicial acusado de haber asesinado con más de 40 puñaladas a "Pepito" obtenga su libertad, ya que su familia está ofreciendo dinero a cambio de que los testigos desistan de su declaración.

Luis Arturo García Hernández tío de José Emilio García Ibarra "El Pepito", señaló que vecinos del sector en donde ocurrió el asesinato vieron a la madre de Raúl N, anduvo visitando a los testigos del caso y les ofreció dinero.

"Me llamaron, ya los asustaron que el asesino queda libre para la próxima semana, yo nomás digo que no me voy a dejar y si así quieren jugar pues adelante, la mamá del asesino ofreció dinero a los testigos que van a declarar en el juicio por la justicia de Pepito", comentó.

Como se recordará fue el 04 de mayo del 2021 cuando sucedió el homicidio, Raúl N terminó con la vida de "Pepito", un joven de 32 años de edad que según los vecinos era tranquilo y le gustaba ganarse unas monedas a cambio de hacerle favores a los vecinos de la colonia Las Flores.

Tras el asesinato, Raúl limpió la casa y escondió el cadáver en una caja de plástico con una tapa cubierta de bolsas de hule negro que sujetó con cinta adhesiva, para posteriormente ser descubierto por su padre quien decidió informar a las autoridades sobre el hecho y llevarlos a donde su hijo tenía el cadáver.

Luis Arturo García Hernández comentó que no descansarán hasta ver que se haga justicia pues la población no está tranquila al saber que ese hombre podría quedar en libertad después de lo que hizo por sus arranques de esquizofrenia.