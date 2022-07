Temen familias por seguridad de internos

FRONTERA., COAH.-“Queremos que nos dejen ver y nos entreguen a nuestros familiares, no es seguro que estén al interior del lugar, solo se nos avisó que hubo un fallecimiento al interior del anexo del Centro de Rehabilitación pero nadie nos dijo de qué forma o porque murió, por lo que existen muchas incógnitas que no nos han contestado y por eso es mejor sacarlos de aquí”

Temor, molestia e incertidumbre causó entre los familiares de los internos del centro de rehabilitación Escudo de Salvación de la colonia Occidental, el fallecimiento de una persona, siendo la versión de un suicidio la que circuló de primera instancia entre los familiares de quienes reciben tratamiento en contra de las adicciones en este lugar.

Me lo quiero llevar y no me dejan, nos permitieron entrar a verlos de tres en tres personas, pero no hablaron con nosotros, tengo un familiar al interior y sé que tiene temor y se quiere ir, por ello quiero que vengan los encargados para que me lo entreguen, pero nos dijeron que a algunos se los llevaron los de la fiscalía para que sean parte de la investigación, dijo la madre de un interno que evitó proporcionar su nombre por temor a represalias.

Por su parte otra familia de un joven que recibe tratamiento en Escudo de Salvación mencionó que no se los quieren entregar porque cuando internas a alguien en el lugar, primero les hacen un diagnóstico médico donde se determina de cuánto tiempo será el tratamiento y como muchos aun no lo terminan, tenemos que pagarlo completo para que nos los puedan dar, pero en esta situación es inaudito que los retengan aun con el riesgo que existe.

El tío de un interno dijo que ellos sí pudieron ingresar al centro e incluso lo vieron bien, por lo que no consideraron la probabilidad de sacarlo del lugar, sin embargo sí exigieron que los encargados salgan, den la cara y aclaren la situación, pues es grave que alguien haya fallecido y no exista una explicación para esta situación.

Al cuestionar a las personas que se encontraban al exterior del lugar, mencionaron que mucha gente se ha rehabilitado en este centro, sin embargo las formas son inciertas, pues aseguran que al salir tiene que firmar un escrito donde deben guardar confidencialidad de las formas en que recibieron el tratamiento y todo lo que ahí vivieron, situación que también causa dudas entre quienes hoy esperan una respuesta de las autoridades así como de la gerencia de este centro.