Temen vecinos por hijastra de pedófilo

Todos los vecinos de la colonia Tierra y Libertad sabían que algo no andaba bien con Baldomero "N", propietario de la única tienda que había en esta área, no quería a los niños, los humillaba, los corría, era grosero y hasta orden de restricción quería ponerles por el simple hecho de que voltearan a su domicilio.

Muy diferente al trato que tenía con las niñas que eran su adoración, relatan vecinos del lugar que se dieron cuenta de lo ocurrido la noche del pasado sábado cuando quisieron linchar a Baldomero "N" luego de que lo acusaran de ser pedófilo y cometiera abuso sexual en contra de por lo menos tres niñas.

"El señor era muy así, con los chamacos, ojalá checaran a sus niñas porque su hijastra era muy bonita, pero muy sumisa, tenía su cabello largo, es muy muy bonita, hermoso, pero de repente salió de su casa y ya la vimos bien peloncita", comentaron vecinos.

Una mujer señaló que tuvo un problema con él porque se portó grosero con su hijo, "A los hombres no los puede ver, cela a la niña más grande, pero son celos excesivos y es su hijastra", comentaron los vecinos.

Son dos hijastros los que Baldomero tiene con su actual pareja, se trata de un jovencito de 17 años de edad y una niña como de 15, que no salían, que no podían cruzar palabra con los niños de los vecinos porque Baldomero se enojaba mucho, siempre estaban con su rostro hacia abajo.

No se sabe sí ellos abandonaron el domicilio o sí la rentera les pidió la vivienda, pero cuando quisieron linchar a Baldomero fue la noche del sábado y horas más tarde la esposa ya había sacado todo del domicilio.

Los integrantes de la familia del acusado de abuso sexual contra de varias niñas de la colonia Tierra y Libertad, ya se fueron del sitio, la vivienda ahora luce en abandono desde la madrugada del domingo cuando su esposa sacó todos los muebles y se fueron, los vecinos temen que la hijastra del hombre también haya sido abusada.

"A mi hijo lo siguió no quise poner denuncia porque no me iban a creer, mi hijo fue un amiguito allá por la tienda, de repente llego corriendo, blanco, blanco, lo venía siguiendo en el carro y me dijo que el señor le quería pegar, siempre les decía cosas", señaló una vecina.

"Una vez le salude a su hijastra y él se enojó, le dijo que a esos weyes o sea a nosotros, le dije que no nos anduviera hablando", señaló el jovencito al que Baldomero persiguió en su auto.

Una vez le dijo que les pondría una orden de restricción a varios jovencitos, porque se enojaba por el simple hecho de que voltearan a su vivienda.