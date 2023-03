"Todo lo que pase fue un infierno" Virginia relata como fue atacada por su esposo

Virginia Rubio, esposa de Crz Alberto Romero declara en exclusiva para Periódico la Voz sentirse tranquila tras la localización de Cruz.

"Me siento aliviada estaba preocupada por la seguridad mía y de mi familia no podía dormir, yo esperaba que lo encontraran y lo llevaran a juicio. "

Sentimientos encontrados, tristes por mis hijos

El pasado fin de semana Cruz Alberto Romero sostuvo una discusión con su suegro, Alberto Romero portaba un machete en mano con el que amenazaba a la familia de su esposa.

Ya en su vivienda Cruz Alberto le comentó a Virginia "ya mande matar a tu papá" " te quiero mucho pero también te vas a morir" fue el momento en el que Cruz saco un cuchillo y se fue contra su mujer propinándole varias puñaladas con la intención de asesinarla.

"Yo fingí estar muerta para que se detuviera, el sólo me miraba sin reacción alguna, vi como se quitó el cinto y se lo puso sobre el cuello, pensé que se iba a suicidar, pero se dirige al cuarto de los niños, pensé que los hiba a matar"

"Como pide tome fuerzas y me levante y tome un sartén le dije que no los matara que estaban pequeños, me pidió las llaves d ella camioneta y se fue".

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA EXCLUSIVA: