Trabajador de confianza de AHMSA es diagnosticado de Cáncer sarcoma de Ewing

Monclova, Coah.- Hace diez días recibió una fuerte e impactante noticia, malestares en costillas, así como intenso dolor en la espalda, después de realizarse algunos estudios se detectó la enfermedad de Cáncer Sarcoma de Ewing.

Esta es la historia de Daniel Elizondo de 29 años de edad, esposo y padre de un menor, empleado de confianza de Altos Hornos de México y quien desde el pasado 27 de Octubre recibió la triste noticia.

"Aún estamos en shock, algo que jamás me imaginé ni mi familia se imaginaba, al principio como que no me caía el veinte del cambio tan drástico" explicó.

Para Periódico la Voz informó que apenas se encuentra realizando los trámites en el Instituto Mexicano del Seguro Social para iniciar con los tratamientos y quimioterapias, mientras tanto familiares y amigos ya realizan rifas y eventos con causa con la finalidad de recaudar recursos y entregarlos a Daniel, sabedores de los gastos que se generan cuando una persona padece de cancer.

El sarcoma de Ewing es un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos.

Suele comenzar en los huesos de la pierna y en la pelvis, pero puede ocurrir en cualquier hueso. Con menos frecuencia, comienza en los tejidos blandos del pecho, el abdomen, las extremidades u otros lugares.

Ante los grandes avances en el tratamiento de este tipo de cancer han ayudado a mejorar las perspectivas de las personas. Una vez finalizado el tratamiento, se recomienda el control de por vida para observar los posibles efectos tardíos de la quimioterapia y la radiación intensas.

Las personas de buen corazón que deseen ayudar podrán hacerlo a través del número de cuenta 4152 3140 9788 3279. A nombre de Eduardo Daniel Elizondo BBVA.