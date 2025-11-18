Trabajadores del Nacional Monte de Piedad exigen negociación tras ratificación de huelga

La Secretaría del Trabajo declaró como existente la huelga de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, luego del recuento que se realizó durante la semana pasada, que tuvo una votación de mil 408 votos a favor y 460 en contra, que ratifica la decisión de los empleados de mantener el paro y obliga a la institución a instalar una mesa de negociación para buscar un acuerdo.

Víctor Manuel González Moreno, delegado sindical en Monclova, señaló que el resultado confirma el respaldo mayoritario a la huelga y desmonta la versión de la administración sobre una supuesta falta de apoyo interno. "El recuento final quedó a favor de nosotros con mil 408 votos y 460 en contra, estos 460 votos en contra ya sabíamos porque son del sindicato que está por el lado de la institución, pero ya con un 75 por ciento de apoyo de los trabajadores, se reconoce la existencia de la huelga".

Tras la validación del proceso, la Secretaría del Trabajo deberá notificar de manera formal la existencia de la huelga, con lo que la autoridad laboral deberá instruir a la administración del Monte de Piedad a sentarse a dialogar.

El delegado mencionó que el resultado obtenido en la votación refleja el rechazo de la base trabajadora a las irregularidades cometidas por la institución, que continúa cerrada a toda negociación, mientras que el sindicato está abierto al 100 por ciento al diálogo, siempre y cuando se respete el contrato colectivo.