Nazira Zoghbi asegura estabilidad laboral en Coahuila ante paros técnicos

En medio de las dificultades laborales que atraviesan empresas de la Región Centro, la Secretaría del Trabajo de Coahuila aseguró que mantiene vigilancia directa y comunicación permanente con patrones y sindicatos para contener conflictos y preservar las fuentes de empleo. La titular de la dependencia, Nazira Zoghbi Castro, afirmó que la prioridad del Gobierno estatal es mantener la estabilidad laboral en medio de reportes de paros técnicos, revisiones salariales y denuncias de trabajadores en factorías como las que recientemente han enfrentado complicaciones operativas.

La funcionaria explicó que, en términos legales, los paros técnicos son válidos siempre y cuando exista un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, además de que sean informados formalmente a la autoridad laboral. Precisó que cuando se trata de paros programados bajo consenso, estos forman parte de los mecanismos permitidos para enfrentar momentos de baja producción o ajustes internos. Sin embargo, cuando surgen suspensiones no previstas o desacuerdos entre las partes, la Secretaría interviene de inmediato para abrir canales de conciliación y evitar que la situación escale.

Zoghbi Castro insistió en que el contexto actual obliga a actuar con responsabilidad tanto a sindicatos como a empleadores, al considerar que "a nadie le conviene" un conflicto que ponga en riesgo los empleos existentes. Señaló que la política laboral debe sostenerse en el diálogo y el consenso, ya que en este momento lo más importante es proteger las plazas laborales ya establecidas y generar condiciones favorables para conservar la inversión y atraer nuevas oportunidades productivas a la entidad.

Respecto a inconformidades expresadas por trabajadores, la secretaria pidió que las denuncias se presenten por las vías institucionales y no sólo en espacios públicos o extraoficiales. Recomendó acudir directamente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde —dijo— se brinda asesoría gratuita y acompañamiento jurídico a quienes enfrenten irregularidades como retrasos salariales, incumplimientos o conflictos contractuales. Subrayó que, si existe una situación particular, la vía legal es la única que permite a la autoridad intervenir de manera formal y efectiva para defender los derechos laborales.