AHMSA enfrenta crisis financiera: Deuda y sentencias laborales en Coahuila

El naufragio financiero de Altos Hornos de México (AHMSA) se profundiza. El más reciente informe del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, correspondiente al periodo de noviembre y diciembre de 2025, revela un panorama desolador: una avalancha de sentencias laborales en contra y una deuda creciente con el fisco que amenaza con devorar los pocos activos que le quedan a la "quebrada".

La empresa, que alguna vez fue el motor industrial de Coahuila, enfrenta ahora un ejército de extrabajadores que han ganado juicios por prestaciones no pagadas. Solo en este bimestre, diversos tribunales federales de asuntos individuales en Saltillo han emitido múltiples sentencias y convenios que obligan a la compañía a desembolsar millones. Entre los casos más destacados se encuentran:

* Convenios millonarios: La empresa se obligó a pagar $1,041,412.82 a Oscar Samuel Pineda Sandoval y $2,278,505.55 a Roberto Reyes Ríos.

* Sentencias en firme: El Tercer Tribunal Laboral condenó a la empresa a pagar $2,299,392.56 a Leopoldo Moreno Carrillo.

* Juicios en rebeldía: Decenas de expedientes, como los de Félix Romo Mota y Francisco Chávez Esquivel, han avanzado hacia el laudo debido a que la empresa no ha podido sostener una defensa legal efectiva, cayendo en rebeldía en múltiples ocasiones.

A la crisis con sus empleados se suma la presión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La institución remitió créditos fiscales a cargo de AHMSA que ascienden a la estratosférica cifra de $755,853,041.32 por omisión en la determinación y pago de cuotas. Esta deuda tiene carácter de crédito preferente, lo que complica aún más la prelación de pagos para otros acreedores.

En un intento por obtener liquidez, la sindicatura ha procedido con la enajenación de bienes. Entre los movimientos más recientes autorizados por la Jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles se encuentran:

* La venta del 50% de las acciones de la empresa Línea Coahuila Durango, S.A. de C.V. a favor de Química Magna por un valor de 2.8 millones de dólares.

* La venta de tres bodegas contiguas en el Estado de México por un monto de $2,871,867.00. Sin embargo, el proceso no está exento de trabas. La jueza advirtió que no aprobará la enajenación de un lote de maquinaria en Indiana, EE. UU., hasta que se resuelvan discrepancias en los avalúos y se cuente con una descripción detallada de los bienes.

El informe también revela que la sindicatura intentó habilitar servicios de dispersión de nómina en Banca Afirme para concentrar los pagos, pero la solicitud fue inicialmente rechazada por la autoridad judicial. Además, AHMSA debe reintegrar $12,542,560.00 a la masa concursal de su filial Minosa, tras una orden judicial que le obliga a transferir recursos en cuanto cuente con liquidez. Con cuentas bancarias que muestran variaciones negativas de millones de pesos y una lista de acreedores que parece no tener fin, el futuro de AHMSA pende de un hilo cada vez más delgado. El séptimo informe del síndico deja claro que, aunque la empresa sigue legalmente viva, su estructura financiera está prácticamente pulverizada.