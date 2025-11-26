Transporte público de Monclova se desvía a calle Allende por obras

El transporte público de Monclova cumplió un mes circulando por la calle Allende, en la Zona Centro, y continuará así por al menos siete semanas más debido a la reanudación de trabajos de descargas domiciliarias que realizará Simas sobre la calle Venustiano Carranza.

Teodoro Flores, director de Transporte Público, informó que este desvío no forma parte de ningún cambio permanente en la circulación de las rutas urbanas, sino únicamente una medida temporal mientras avanzan las obras.

Aclaró que, en caso de presentarse alguna modificación definitiva, primero se informaría a concesionarios y choferes. "No vamos a anticiparnos a dar noticias que no existen", subrayó.

La desviación, de calle Venustiano Carranza a Allende, inició el pasado 27 de octubre, cuando Simas ejecutó trabajos entre las calles Zaragoza y Guerrero.

A partir de hoy jueves, desde las 7:00 de la mañana, las labores se trasladaron a la calle Venustiano Carranza hasta Cuauhtémoc, por lo que el paso del transporte urbano deberá mantenerse fuera de esa zona.

Recordó que durante los primeros días sí hubo confusión entre choferes y concesionarios, sin embargo, la logística ya quedó establecida.

Incluso, algunas rutas colocaron carteles para avisar a los usuarios que los camiones están circulando por la calle Allende mientras duren las obras.