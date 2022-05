Tributo a mi madre

María Teresa Palacios Juárez rindió tributo a su madre y a su abuela con las canciones que a ellas les gustaba, fueron ellas sus pilares, a quienes les debe todo, porque gracias a ellas es la mujer que es.

Con llanto y tristeza María Teresa recordó a su madre quien hace dos años falleció a consecuencia de un infarto, a su madre María del Socorro Palacios Juárez a quien le gustaba mucho la música era muy alegre, por lo que quiere seguir con esta tradición no solo el día de las madres sino siempre.

"Le agradezco a Dios por la madre que me dio, yo aún platico con ella y lloro porque estoy triste aun porque no ha sido fácil, éramos muy unidad, yo la vi morir, ha sido una bendición porque ella no sufrió, pero para mí fue muy fuerte", señaló.

Recordó a su madre chaparrita, morena, de cabello corto, siempre sonriendo, quien le ayudó con la crianza de sus hijos, pero sobre todo sacó adelante a sus dos hijos, una enfermera y un ingeniero que hoy la recuerdan con amor.

RECORREN EL PANTEÓN PARA ENTONAR SUS CANCIONES

No podían faltar los músicos de panteón en una fecha tan importante, entonar las melodías dedicadas a la madre y al mismo tiempo sentir el dolor de quienes los contrató con la única intención de rendir tributo a su madre, no es cualquier cosa.

Rafael Pintor Orozco e Isidro, encontraron en la música en los panteones una labor para conseguir un dinerito extra, desde hace varios años se dedican a recorrer los panteones en esta fecha, forman partes de diferentes conjuntos musicales.

"Si hemos trabajado mucho gracias a Dios, después de dos años de pandemia la gente ya quiere otra vez lo mismo y aquí andamos trabajando", comentó uno de los músicos.

"En tu vida", "Amor de madre", "Amor eterno", "Dos coronas a mi madre", entre otras canciones que rinden tributo a la madre.

Es difícil para ellos tocar sus instrumentos, cantar, entonar las carnaciones que a su difunto les gustaba, verlos llorar, verlos recordar con tristeza y dolor a ese familiar sepultado.

Recordó que hace algunos años una mujer la contrató para que tocaran música de Pedro Infante, mientras ella barría la tumba de su padre, de repente se cayó a la fosa y le ayudaron a sacarla para seguir tocando.

Agradecieron a aquellas personas que les da trabajo y la oportunidad de estar presentes en un momento que aunque es triste, es muy especial, 862 111 66 98 es el número para contrataciones.