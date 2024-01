Tumba Juez a Napoleón

De manera definitiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el Sindicato Nacional Democrático, es el titular del Contrato Colectivo de los trabajadores de AHMSA, desechando el recurso promovido por el Sindicato Minero.

A más de ocho años en que se mantuvo la disputa legal, este miércoles la Segunda Sala de la Corte negó el último recurso promovido por el Sindicato de Napoleón Gómez Urrutia para impugnar un laudo que reconoce como mayoritario al Sindicato Nacional Democrático que encabeza Ismael Leija Escalante.

Por unanimidad, la Sala rechazó los argumentos del sindicato inconforme para cuestionar la constitucionalidad de artículos de la Ley Federal del Trabajo que permiten a un gremio demandar a la empresa respectiva para que se le reconozca como mayoritario y titular del CCT, lo que el Sindicato Democrático hizo en septiembre de 2015.

Se indicó que los artículos 388, 389 692 y 931 de la Ley Federal del Trabajo no transgreden el principio de libertad sindical, ya que, el no prohibir la intervención de los patrones en los juicios de titularidad de los contratos colectivos, no implica un acto que merme la libertad de los trabajadores.

Recordar que este es uno de los argumentos que estableció el Sindicato Minero en donde denunció la intromisión de la empresa en los procesos de recuento que se dieron con los trabajadores.

En agosto del 2023, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo estableció que fue legal el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el que se reconoce al Sindicato Democrático como mayoritario, al ser el ganador del recuento realizado en agosto de 2017 en Planta Uno.

Con este falló, se establece que AHMSA debe seguir reconociendo al Sindicato Nacional Democrático como el titular del Contrato Colectivo.