Uniformarán a comerciantes del Centro Histórico

Los comerciantes ambulantes deberán también uniformar sus puestos de venta acorde al Centro Histórico y ellos cumplir con ciertos requisitos como utilizar el logo de su negocio y del centro histórico en su vestimenta, no se les permitirá dejar sus puestos en la vía pública y serán tipo "carruchita" para ser acorde a las antigüedades, indicó Lucila Garza.

La encargada de coordinar el Centro Histórico destacó que el Alcalde Mario Dávila ya autorizó el proyecto arquitectónico y el ejecutivo que se impulsará con este plan de infraestructura.

Mencionó que hasta ahora, los comerciantes han tenido muy buena respuesta, y solo esperan que se les diga el cómo y qué se va a hacer.

Destacó que los que se instalan en la vía pública, mientras que no se realice el Mercado Popular, podrán seguir en el lugar donde se encuentran, pero deberán cumplir con ciertos requisitos.

Entre estos, es que el puesto de venta que usen, deberá ser tipo "carrucha" o acorde con el plan de Centro Histórico.

No podrán dejar su puesto en la vía pública en horario que no sea de venta "nos damos cuenta que muchos se van y dejan ahí con cadena el puesto, esto no se va a permitir a partir de que esté el centro histórico".

Y añadió que se les brindará a los vendedores cursos de capacitación desde cómo tratar a la clientela, "por ejemplo, deberán estar uniformados y sus playeras tendrán el logo de su negocio y desde qué año ofrecen el servicio, pero también, el logo del centro histórico".

Dijo que es muy importante recalcar que no se les va a permitir a los comerciantes que cocinen ahí su producto, pues muchos dejan aceite tirado en la banqueta o en el pavimento, y algunos desechos más de sus productos.