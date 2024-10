Urge ayuda para Brenda Natalia

Después de las pocas esperanzas de vida tras la cirugía de cerebro que se le practicó a la niña monclovense Brenda Natalia Alonso Hernández de seis años de edad, afortunadamente está en recuperación, pero su familia requiere del apoyo de los ciudadanos para poder solventar su estadía en Monterrey, pues fue operada en la Clínica 25.

Brayan Martínez padre de la menor, destacó que los médicos acaban de informar que no pudieron extraer todo el tumor del cerebro de la niña, luego que quedó una parte más arriba de la nuca que no quisieron tocar para no afectarla.

Por ello, será necesario aplicar quimioterapias a Brenda Natalia para que pueda salir del cáncer que padece.

Las personas que quieran apoyar a la familia de Brenda Natalia se pueden comunicar al número 8661019771 con Brayan Martínez, o bien, enviar un donativo a la tarjeta spin número 4217470030426536 y al número de cuenta 646078146405293319.

Brayan Martínez destacó que están por ahora tres personas cuidando a su hija, se quedarán solo él y la madre de la menor, pero él no tiene por ahora trabajo, les cobran en un albergue cerca de la Clínica 25, un total de 40 pesos por día por persona, así que ya en acumulación es dinero con el que no cuentan.

Por ello, solicitan a la comunidad monclovense que quiera apoyar a la causa, a que transfieran su ayuda a la tarjeta bancaria que se proporcionó.

Hasta ahora, la información que tienen, es que las quimioterapias las recibirá la pequeña Brenda Natalia en Monterrey, no les han dicho cuando puedan trasladar a su hija a Monclova.