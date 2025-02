Usaban grupos de WhatsApp para ventas

El alcalde Carlos Villareal Pérez anunció que se activarán 700 nuevos grupos ciudadanos de WhatsApp, esto se debe a que en los 100 grupos que existían, creados por administraciones anteriores, se detectaron personas infiltradas de otras colonias y que se utilizaban con fines comerciales y sociales, lo que llevó también al cierre definitivo del llamado "Búnker" donde se monitoreaban los mismos al no ser considerado dentro de las nuevas estrategias de seguridad que contempla el actual Gobierno.

"Cuando las acciones no son buenas, hay que tomar decisiones para quitarlas, y eso es lo que se tiene que hacer por el bien de la ciudadanía, y pues bueno no se estaba dando un seguimiento muy puntual a las acciones, así estaba nuestra ciudad, en el olvido, y bueno tenemos que tomar mejores decisiones, las mejores es quitar lo que no está siendo de utilidad para la administración", expresó.

Explicó que, a diferencia de lo que se había hecho en el pasado, su administración buscará tener un control más efectivo sobre los grupos, los cuales serán creados para promover una comunicación directa entre los ciudadanos y las autoridades.

"Cada alcalde tiene su estrategia. La mía es distinta, ya anunciamos la construcción del C2 y el Centro Integral de Seguridad, que generará un impacto positivo en la ciudad y la región. Los siete alcaldes estamos trabajando juntos en este esfuerzo", afirmó.

En esta primera etapa, que durará seis meses, el gobierno municipal espera alcanzar la meta de entre 500 y 700 grupos activos, con el fin de que cada colonia de la ciudad esté representada y tenga un canal directo con las autoridades.

"Lo que buscamos es tener una línea de acción directa porque no es fácil controlar más de 700 grupos de WhatsApp que es nuestra meta, se tenían unos 50 a 100 grupos, pero nuestro objetivo es tener más presencia a través de la ciudadanía en colonias", destacó.

Esto se logrará también con la creación de comités ciudadanos que formarán parte activa de este proceso, convirtiéndose en "los ojos del alcalde" para fortalecer la seguridad y la participación vecinal.

Esta iniciativa no solo beneficiará a Monclova, sino a toda la región, pues los siete alcaldes de la zona están trabajando de la mano para implementar medidas que impacten positivamente a la región.

A la fecha, se han realizado entre cinco y seis reuniones en diferentes colonias, y el reporte ciudadano generado a través de las líneas telefónicas directas está siendo de gran ayuda.