Va 288 por bienes de los estafadores

A las denuncias penales por desfalco contra ex funcionarios de la Sección 288, el Sindicato Nacional Democrático interpuso una demanda Mercantil con lo que buscan el embargo de los bienes mal habidos de los tres ex funcionarios.

Fuentes afirman que ya se presentó una demanda Mercantil ante el Juzgado de Primera Instancia de Materia Civil, en contra de Patricio Quintero ex Secretario General, Jorge Alarcón, ex Presidente del Consejo y Francisco Ballesteros, ex Tesorero de la Sección 288.

Recordar que el pasado mes de septiembre, los ex funcionarios firmaron pagarés en el que aceptan la responsabilidad del faltante de tesorería, por un monto de 7.4 millones de pesos del fondo de prohuelga de los trabajadores, mismos que fueron presentados en la demanda mercantil para garantizar el pago de ese recurso.

A través de esta demanda se busca que los implicados paguen el faltante de las cuentas del sindicato, con base al documento que se firmó, de lo contrario se proceda al embargo, por parte de una autoridad competente.

Se espera que una vez que finalice el periodo vacacional del juzgado se retome el caso y se mande citar a los tres implicados, para dar inicio con el proceso por esta vía.

Esta demanda se suma a la demanda penal que enfrentan los ex funcionarios y en la que ya fueron vinculados a proceso, por el momento se espera que venza la prorroga que solicitó la defensa y el próximo 16 de agosto se lleve la audiencia para que ambas partes desahoguen las pruebas.

Así mismo se informó que tras la realización de la auditoría a las cuentas del sindicato el monto señalado se incrementó de 7.4 millones de pesos a 20 millones, que faltan en las cuentas.