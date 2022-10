Va PC por Chavita hasta Acuña

Personal de Protección de Civil de Monclova acudió al municipio de Acuña a recoger a Salvador Hernández conocido como "Chavita", quien llegó al municipio fronterizo por su cuenta.

El departamento de Protección Civil de Acuña emitió este sábado una alerta para dar con los familiares de "Chavita", después de que algunos habitantes de Acuña lo llevaron a la corporación al encontrarlo vagando en el ejido Santa María.

Se logró la identificación gracias a que porta un gafete que le proporciono el municipio con su nombre y dirección, en donde se identificó que era originario de Monclova y se solicitó el apoyo.

Agustín Ramos Pérez, Director de Protección Civil informó que se envió una unidad de este departamento para recogerlo y trasladarlo de nueva cuenta a Monclova y llevarlo con sus familiares.

Se desconocen los motivos por los que "chava" viajo a la frontera y bajo que condiciones lo hizo, pero comentó que se canalizará el caso con el DIF Monclova para saber que es lo que sucede en el entorno familiar.

Recordó que hace algunas semanas se dio apoyo a "Chavita" luego de encontrarlo en las calles, en donde señaló que no quería regresar a su casa, por lo que se le dio albergue en la corporación por algunos días, sin embargo después rechazó la ayuda y dijo que ya no quería estar ahí.

"Nosotros estuvimos auxiliándolo para que no anduviera en las calles, pero dijo que ya no quería ir a dormir con nosotros y no podemos retenerlo, ahorita ya nos comunicamos con una cuñada de él y lo vamos a llevar ahí, ella nos dice que lo va a cuidar pero tampoco lo puede retener".

Señaló que en conjunto con el DIF Monclova verán la manera en la que lo pueden ayudar, para evitar que continúe en las calles.