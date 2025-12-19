Abraham Segundo González informa sobre vacaciones escolares en Coahuila

Con el inicio de las celebraciones decembrinas, este viernes concluyeron oficialmente las actividades escolares de nivel básico en la Región Centro del estado, dando paso al periodo vacacional para miles de estudiantes y trabajadores del sector educativo.

Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos en la región, informó que a partir de esta fecha entran en receso más de 73 mil alumnos, así como alrededor de 5 mil 200 trabajadores, entre docentes, personal administrativo y de apoyo.

Precisó que el regreso a clases para los estudiantes está programado para el próximo 12 de enero, mientras que maestros y personal administrativo retomarán labores el 7 de enero, con el objetivo de preparar el inicio del nuevo periodo escolar.

Como parte de las acciones preventivas previas al periodo vacacional, el funcionario dio a conocer que se concluyó el resguardo de bienes escolares en los planteles educativos, una medida clave para proteger el patrimonio durante las semanas de inactividad.

Indicó que se cuenta con una bodega especial para el resguardo de equipo y materiales de mayor valor, además de que se otorgó una prórroga para que todas las escuelas pudieran cumplir con este proceso.

Aprovechando el inicio de las vacaciones, el director de Servicios Educativos hizo un llamado a madres, padres de familia y tutores para extremar cuidados con los menores, especialmente ante el uso de pirotecnia, práctica común durante estas fechas.

Advirtió que cada año se registran accidentes que afectan principalmente a niños, con lesiones en dedos y oídos derivadas del manejo inadecuado de cohetes, por lo que insistió en la importancia de la supervisión constante.

Finalmente, Abraham Segundo González envió un mensaje de buenos deseos a toda la comunidad educativa, deseando unas fiestas llenas de salud, armonía y convivencia familiar, y confiando en que el regreso a las aulas se dé en condiciones seguras para todos.