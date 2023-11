Vacían hackers las cuentas de obreros

El representante de la CTM Frontera alerta a los trabajadores por el riesgo de hackeo o el uso de aplicaciones de celular, al informar que por lo menos a 5 trabajadores adheridos a este organismo sindical les han vaciado sus cuentas.

Mario Dante Galindo Montemayor señaló que estamos a unos días para que inicie el pago de ahorro y aguinaldo en empresas de la región, lo que representa una importante derrama económica, sin embargo con esto se incrementan también los casos de robo, extorsión y de hackeo.

Mencionó que es importante que los trabajadores tomen sus precauciones para evitar ser víctima de alguno de estos delitos, no contestar mensajes, llamadas o correos de personas que no conocen, no abrir links de cuentas desconocidas, y sobre todo no dar información vía telefónica.

Durante las últimas fechas se han incrementado los casos de robo de identidad, hackeo de cuentas de whatsapp, correos, por lo que es importante poner atención y en caso de tener alguna duda acudir a asesores.

Comentó que de manera personal a recibido la denuncia de más de 5 trabajadores con problemas de esa naturaleza, en cuyos casos les vaciaron sus cuentas, ya se reportó al banco donde se están rastreando los movimientos, pero que muchas veces solo queda la investigación.

Indicó que estos casos se dieron a través de la aplicación del banco, para manejar la cuenta desde el teléfono, en donde se proporcionó toda la información, y se vaciaron las cuentas, por lo que se está haciendo una investigación.

El representante sindical señaló que es necesario que la gente tome sus precauciones para que no se vean afectados en su patrimonio, que es el resultado de su esfuerzo y menos en estas fechas en las que se registra una gran demanda.