Monclova logra cobertura total en vacunación de ganado contra plagas

El municipio de Monclova alcanzó la cobertura total en la vacunación de ganado en sus diversos ejidos contra la mosca del gusano barrenador, como parte de las acciones preventivas para proteger la sanidad animal, informó el director de Desarrollo Rural, Luis Gutiérrez.

El funcionario explicó que estas labores se realizan con el respaldo de los tres órdenes de Gobierno, en coordinación directa con productores y comisariados ejidales, con el objetivo de evitar la presencia de esta plaga que afecta al ganado.

En el ejido San Juan Bautista se trabajó en conjunto con el comisariado Juan Garza, donde se logró la vacunación de 184 vacas y sementales, además de 85 borregos y cabras. Asimismo, se incluyó la atención de un rancho ganadero colindante, donde se aplicaron dosis a 60 vacas.

De igual forma, en el ejido Estancias de Santa Ana, en coordinación con el comisariado Carlos Contreras Torres, se completó la cobertura total del ganado existente, vacunando 170 vacas, 180 borregos y 40 cabras, sin detectar casos positivos de la plaga.

Luis Gutiérrez destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para proteger la sanidad animal en el municipio, por lo que las brigadas seguirán recorriendo las comunidades rurales hasta cubrir la totalidad del ganado en Monclova. Subrayó que la coordinación entre autoridades y productores ha sido clave para avanzar de manera efectiva en esta campaña preventiva, reforzando la vigilancia y el cuidado del sector ganadero local.