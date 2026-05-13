Ayuntamiento de Monclova rinde homenaje a enfermeros por su labor

En el marco del Día Internacional del Enfermero, el Ayuntamiento de Monclova realizó un reconocimiento al personal de salud por su labor, compromiso y vocación de servicio en beneficio de las familias monclovenses.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a 53 enfermeros y pasantes que forman parte de distintas áreas y dependencias municipales, destacando su trabajo diario en la atención y cuidado de la ciudadanía.

El homenaje estuvo dirigido al personal del Hospital DIF, Guardería CAI DIF, Casa Hogar, Departamento de Salud, Departamento de Pensiones, Departamento de Protección Civil y Presidencia Municipal.

Autoridades municipales señalaron que la labor del personal de enfermería es fundamental para garantizar una atención cercana, humana y profesional, además de reconocer el esfuerzo que realizan en tareas de prevención, atención y cuidado de la comunidad.

Asimismo, el Ayuntamiento de Monclova reiteró su compromiso de fortalecer al personal de salud mediante mejores condiciones y acciones de motivación que permitan continuar brindando un servicio de calidad a la población.

Con este tipo de reconocimientos, se busca visibilizar la importancia del trabajo que realizan enfermeros y pasantes, quienes representan una pieza clave dentro de los servicios de salud y asistencia social del municipio.