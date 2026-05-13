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Coahuila

Ayuntamiento de Monclova rinde homenaje a enfermeros por su labor

El homenaje busca visibilizar la importancia del trabajo de enfermeros en la atención a la comunidad.

Carolina Medrano
Por Carolina Salomón - 13 mayo, 2026 - 09:55 p.m.
Ayuntamiento de Monclova rinde homenaje a enfermeros por su labor
Autoridades municipales reconocieron la labor y compromiso de enfermeros y pasantes en el marco del Día Internacional del

En el marco del Día Internacional del Enfermero, el Ayuntamiento de Monclova realizó un reconocimiento al personal de salud por su labor, compromiso y vocación de servicio en beneficio de las familias monclovenses.

Durante el evento se entregaron reconocimientos a 53 enfermeros y pasantes que forman parte de distintas áreas y dependencias municipales, destacando su trabajo diario en la atención y cuidado de la ciudadanía.

 

El homenaje estuvo dirigido al personal del Hospital DIF, Guardería CAI DIF, Casa Hogar, Departamento de Salud, Departamento de Pensiones, Departamento de Protección Civil y Presidencia Municipal.

Autoridades municipales señalaron que la labor del personal de enfermería es fundamental para garantizar una atención cercana, humana y profesional, además de reconocer el esfuerzo que realizan en tareas de prevención, atención y cuidado de la comunidad.

 

Asimismo, el Ayuntamiento de Monclova reiteró su compromiso de fortalecer al personal de salud mediante mejores condiciones y acciones de motivación que permitan continuar brindando un servicio de calidad a la población.

Con este tipo de reconocimientos, se busca visibilizar la importancia del trabajo que realizan enfermeros y pasantes, quienes representan una pieza clave dentro de los servicios de salud y asistencia social del municipio.

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Ayuntamiento de Monclova rinde homenaje a enfermeros por su labor
Un total de 53 trabajadores de la salud recibieron reconocimientos por su servicio y atención a la ciudadanía monclovense.
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Personal del Hospital DIF, Protección Civil y distintas dependencias municipales participó en la ceremonia de reconocimiento.
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    Un total de 53 trabajadores de la salud recibieron reconocimientos por su servicio y atención a la ciudadanía monclovense.

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    Personal del Hospital DIF, Protección Civil y distintas dependencias municipales participó en la ceremonia de reconocimiento.

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