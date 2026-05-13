Simas Monclova detecta 120 tomas clandestinas en la región

En lo que va del año, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas) ha detectado al menos 120 tomas clandestinas en Monclova y Frontera, informó el gerente general del organismo, Eduardo Campos Villarreal.

El funcionario señaló que estas conexiones ilegales se han ubicado principalmente en sectores como Jardines del Aeropuerto, el ejido Fresnillo en Frontera y algunas zonas del sur de Monclova, donde se han identificado propiedades como quintas y viviendas con alberca.

Indicó que una de las problemáticas es que algunos usuarios optan por conectarse de manera irregular, dañando la tubería y la infraestructura hidráulica, en lugar de realizar el contrato correspondiente con el organismo operador.

Campos Villarreal reconoció que, si bien una gran parte de la población ha respondido de manera positiva al regularizar su servicio, aún existen casos en los que se recurre a estas prácticas, lo que afecta la distribución del agua y genera pérdidas para el sistema.

Finalmente, subrayó que Simas continuará con los operativos de detección para frenar estas acciones y proteger la red de abastecimiento en ambos municipios.