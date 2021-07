Vacunan a trabajadores de 30-39 de AHMSA

Cerca del 95 por ciento de los trabajadores de AHMSA han recibido la vacuna contra el Covid-19, tras la aplicación de la dosis a las personas de 30 a 39 años de edad, lo que da mayor tranquilidad ante la nueva ola de contagios.

El día de ayer se aplicó la vacuna a los trabajadores de 30 a 39 años de edad de AHMSA, que representa uno de los grupos más grandes en la empresa, y sumado a los que ya están vacunados, se tiene un importante avance.

Julio César Aguilera, Vocero de la Sección 288 señaló que prácticamente el 95 por ciento de los trabajadores de la Planta 2 se ha aplicado la vacuna, en una o dos dosis, únicamente restan 200 a 250 trabajadores de 18 a 29 años de edad, por recibir la vacuna, pero esperan que en las próximas semanas se dé este proceso.

Señaló que es muy importante la protección que se ha alcanzado, sobre todo ante la nueva ola de contagios que se ha dado en la localidad, lo que da mayor tranquilidad y confianza al interior de la empresa.

El portavoz sindical, dijo que a pesar de esto, los trabajadores deben mantener las medidas sanitarias como el uso de cubre boca, gel antibacterial, sana distancia, entre otros, para su seguridad.

Comentó que la empresa mantiene las medidas al ingreso de los trabajadores, con el fin de detectar los casos sospechosos y aislarlos, sin embargo, en los últimos meses ya no se han registrado casos sospechosos.

"Hasta ahorita no tenemos reporte de que algún trabajador traiga un síntoma o que haya presentado, sin embargo tenemos que seguir luchando y no bajar la guardia, para que no se vean afectados con esta nueva ola de contagios".