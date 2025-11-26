Vacunación gratuita contra COVID-19 y otras enfermedades en Benavides

El Hospital Amparo Pape de Benavides llamó a la población vulnerable a acudir cuanto antes a vacunarse contra COVID-19, influenza y neumococo, biológicos que ya se encuentran disponibles para su aplicación durante la temporada invernal.

El director del nosocomio, Ángel García Rodríguez, explicó que estas vacunas están dirigidas principalmente a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión u obesidad, así como a mujeres embarazadas. Subrayó que inmunizarse a tiempo reduce de manera importante el riesgo de complicaciones graves en caso de contagio.

"Este es el momento adecuado para vacunarse. Quienes cuentan con comorbilidades pueden evitar cuadros severos; incluso, en la mayoría de los casos, la vacuna disminuye la probabilidad de requerir hospitalización o terapia intensiva", indicó el médico.

Informó que el hospital aplica la vacuna contra COVID-19 del laboratorio Moderna, reconocida por su eficacia y estabilidad, por lo que recomendó aprovechar la disponibilidad actual para reforzar la protección antes del aumento de enfermedades respiratorias.

García Rodríguez insistió en que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para enfrentar el invierno y recordó que todos los biológicos se aplican de manera gratuita y segura.

Las personas interesadas pueden acudir directamente al hospital con su identificación oficial y, si la tienen a la mano, su cartilla de vacunación.