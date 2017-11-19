Vale la pena esperar obra

La obra que SIMAS realiza en la calle Juárez ha afectado a algunos comercios, taxistas y hasta los conductores por el tráfico vehicular, pero la mayoría está dispuesta a esperar.

Algunos comerciantes se han visto afectados con las ventas como en el negocio de venta de pollo donde las ventas bajaron hasta en un 30%, Adriana Pérez Rodríguez señaló que SIMAS está trabajando más rápido y los mismos trabajadores han comentado que terminarán antes del tiempo estimado.

Los taxistas que se instalan en el exterior del centro comercial La Hacienda mencionaron que ellos también se vieron afectados pues los primeros días no podían circular por la calle para levantar a los usuarios que salían de la tienda.

Doña Rosa María Aguiñaga propietaria de un negocio de tacos y gorditas mencionó que para ella las ventas siguen igual y si hubiera afectado lo único que haría sería esperar, pues es un beneficio el que SIMAS les está brindando.

“Era puro mugrerío el que salía por las fugas, nos molestaba el olor, somos un negocio de comida y los clientes a veces no querían llegar, pero más que molestos estamos agradecidos por la obra que se está realizado por SIMAS”, comentó.

Señaló que los clientes siguen llegando y consumiendo la comida del lugar sobre todo ahora que los fuertes olores han desaparecido.

Quienes sí están molestos son los conductores que transitan por el lugar y que han tenido qué esperar hasta más de 30 minutos para poder salir de esta arteria.

Enrique Luna Valdez, director de Transporte y Vialidad señaló que no se tienen vías alternas y aunque si se han presentado comentarios en relación al embotellamiento que se realiza lo único que se puede hacer es esperar.

Señaló que posiblemente la obra termine antes del tiempo que se había acordado, pues el personal de la dependencia está redoblando esfuerzos trabajando día y noche para que esta calle que es de las más transitadas regrese a circulación.