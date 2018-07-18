Van 14 suicidios

En los primeros meses del 2018 se han registrado 14 suicidios en la región, los cuales principalmente son cometidos por hombres que utilizan el ahorcamiento como método elegido para acabar con su vida.

De acuerdo a los datos de la Fiscalía General del Estado en este año se han cometido 14 suicidios, de las cuales 10 han sido cometidos por hombres y 4 por mujeres.

El primer caso ocurrió apenas en los primeros minutos del 2018 cuando un vecino de Frontera de 30 años de edad decidió salir por la puerta falsa, mientras que el resto de los casos ocurrieron uno en febrero, tres en marzo, cuatro en abril, uno en mayo y el resto en julio.

En los casos de suicidios, las víctimas oscilan entre los 18 a 68 años de edad y utilizan principalmente como método para arrebatarse la vida el ahorcamiento, lo que debe representar una alerta para las autoridades.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora comentó que ellos intervienen únicamente para verificar que en el suicidio de una persona no exista la intervención de un tercero.