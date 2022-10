Vence plazo en fraude de la 288

El día de mañana se cumple el plazo de 30 días que se dio a los ex funcionarios de la Sección 288 para llegar a un acuerdo reparatorio ante el desfalco de más de 7.4 millones de pesos, sin que se tenga una solución, por lo que estarían en espera de que se retome el juicio para definir su situación.

Podría ser en el mes de noviembre que se cite a juicio al ex Secretario General, ex Tesorero y al ex Presidente del Consejo, como parte de la última etapa del proceso, con lo que se espera concluir con este conflicto.

Recordar que el pasado 26 de septiembre se tenía previsto llevar el juicio, pero a petición de los imputados se dio un plazo de 30 días para tratar de llegar a un acuerdo con representantes del Sindicato Nacional Democrático.

Durante este plazo se tuvieron alrededor de tres acercamientos, en la que los ex funcionarios presentaron una propuesta, la cual no convenció a la parte afectada, que pide se repare el daño ocasionado a los obreros.

Recordar que el desfalco que se dio a las cuentas, no sólo corresponden a la prohuelga, sino a otras cuentas, en donde se realizó un mal manejo del recurso, con un faltante superior a los 7 millones de pesos que corresponden a los trabajadores.

El sindicato ha sido claro, que lo buscan es recuperar ese dinero y se reintegre a la tesorería de la Sección 288, que actualmente se enfrenta a una serie de problemas financieros, debido a este faltante.

Aún no se tiene una fecha para la audiencia de juicio, pero al vencer el plazo, se espera que en cualquier momento la autoridad notifique la fecha.