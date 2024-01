Vende su ganado para operarse y lo dejan peor

Denuncian al doctor Juan Pablo Estrada especialista en angiología por realizar una mala práctica a un adulto mayor, quien terminó peor de su pierna y tuvo que vender su ganado para poder entregarle 25 mil pesos por su servicio.

Alejandra Briones explico que doctor se comprometió a utilizar anestesiólogo, enfermeras, quirófano y rayos X portátil, algo que nunca hizo. Después de entregarle una cantidad de 25 mil pesos, pasaron a su papá a un consultorio donde le aplicaron anestesia local, ahí mismo lo operó y al asegurar que no había encontrado nada les sugirió que le hicieran unas placas y otros estudios.

"Desafortunadamente caímos en las manos de este doctor de poca ética, operó a mi papá el día 2 de enero en la Clínica Especialidades (lugar que el doctor supuestamente rentó para hacer la operación) y en vez operarlo en el área donde era y aseguraba que ya había identificado el objeto de la molestia, lo abrió en 2 veces en su pierna"

Debido a que la atención fue particular no cuentan con un documento de su operación, señalan que el doctor es un abusón y cuando acudió a su consultorio ubicado en el bulevar Juárez con Acereros, para ver qué solucionaban, el Galeno le respondió "hazle como quieras no les voy a regresar".

"Solo pido justicia y que la gente esté prevenida y no les pase lo que a nosotros nos pasó, no se vale porque mi papá vendió su ganado al ser de rancho todo para hacerse esta operación ya que no soportaba el dolor en su pie al enterrársele un objeto tras un accidente".