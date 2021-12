Venderá burro para salvar a su marido

Una humilde familia domiciliada en la colonia el Mirador tendrá que vender el burro con el que recorren la ciudad recogiendo desperdicios, ropa usada, latas de aluminio y pet, lo anterior para pagar la multa interpuesta al señor Jesús Recio de la Cruz, quien fue detenido por elementos del GATEM mientras recorría el fraccionamiento San José el pasado sábado y a quien los elementos lo consignaron por supuesta portación y venta de sustancias ilícitas, situación que a decir de su esposa es mentira.

Visiblemente consternada la señora Josefina Ruedas Rodríguez acudió a las instalaciones de la fiscalía para saber la situación jurídica de su esposo Jesús Recio de la Cruz, quien fue bajado a golpes de la carrucha donde recogían juntos desperdicios, sin darle oportunidad de defenderse ni hacer una llamada, los elementos del Gatem se lo llevaron acusándolo de narco menudista.

La mujer dijo relató que luego de que les marcaron el alto bajaron a su esposo y con palabras altisonantes lo acusaron de venta de sustancias ilegales, para después detenerlos a ella y al él, aun cuando en reiteradas ocasiones les dieron a conocer que ellos vivían de pepenar desperdicios y ropa usada en varias colonias, incluso les informaron que la gente de esos sectores ya los conocían, sin embargo de nada sirvió y hoy Jesús de tan solo 25 años se encuentra detenido.

"Me piden una multa de 7 mil pesos pero yo no tengo dinero para pagarles, les repetí en muchas ocasiones que nosotros no hacemos nada ilegal, incluso les pedía que nos regresaran nuestro teléfonos para llamarles a las gente que nos dan los desperdicios para los animales y el pet y el aluminio para vender, pero ellos no nos hicieron caso".

Josefina dijo que si su esposo trabaja de pepenador, es porque anteriormente laboraba en un taller mecánico donde se lesionó teniendo que ser operado desde su parte baja hasta el estómago, por lo que no puede cargar pesado, incluso aseguró que tenían vario tiempo en Acuña con unos familiares y apenas habían llegado, lamentando la actuación de las autoridades.

"Yo solo pido justicia, no quiero que envíen a mi esposo al penal de Saltillo por lo que tengo que vender mi burro con el que trabajo para sacarlo, pero es injusto que mi esposo no hace nada ilícito tenga que pagar, por eso pido a las autoridades que revisen bien el caso ya que no hay pruebas de lo que se le está acusado e incluso dijo temer por su integridad, por haber dado a conocer este caso donde las autoridades están acusando a una persona sin ser culpable".