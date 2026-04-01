Viacrucis viviente en Sabinas: parroquias se unen a la celebración

SABINAS, COAHUILA.- La comunidad católica de Sabinas se prepara para participar en la representación del viacrucis viviente que será escenificado de manera simultánea por tres parroquias de la ciudad, como parte de las actividades de Semana Santa.

En la zona centro, la parroquia de Guadalupe iniciará la representación a las 9:00 de la mañana, a cargo de jóvenes integrantes de la iglesia. De manera paralela, la parroquia de San Francisco de Asís, ubicada en la colonia Centenario, dará inicio a su propio viacrucis a la misma hora.

Asimismo, la parroquia de San Martín de Porres, localizada en la colonia Sarabia, llevará a cabo su escenificación en el mismo horario, sumándose a esta tradición que congrega año con año a fieles de distintos sectores del municipio.

Durante la realización del viacrucis viviente, se espera la participación de cientos de familias de la comunidad católica, quienes acompañarán las representaciones como parte de una de las conmemoraciones más significativas de la fe cristiana.

Posteriormente, los asistentes participarán en la celebración de la sagrada misa, además de integrarse a las diversas actividades religiosas programadas durante el fin de semana santo en las distintas parroquias.

El padre Mariano Carrillo Alba, titular de la parroquia de San Francisco de Asís, exhortó a los sabinenses a vivir estos días santos en familia, fortaleciendo su fe y promoviendo los valores espirituales que caracterizan esta importante celebración religiosa.