Verifica PC si apoyará AHMSA con bomberos.

Ante la baja de bomberos y personal de emergencia de Altos Hornos de México la Dirección de Protección Civil constatará si aún existe el compromiso de apoyo para atender alguna emergencia.

Julio Ríos indicó que hoy por hoy son los Bomberos locales quienes han brindado apoyo al interior de Ahmsa, pues se han generado incendios en lotes baldíos. Han hecho cuando menos 10 servicios de este tipo.

Esto, porque a pesar de que existe el área de emergencias en la empresa, no se encuentran ahí, están las unidades, pero no las utilizan, y por ser siniestros que no generan gran riesgo, pero deben atenderse, acuden Bomberos Monclova para realizar el servicio.

Pero además, destacó que hasta ahora la empresa sigue participando en las reuniones mensuales del Comité Local de Ayuda Mutua a través de la Gerencia de Seguridad.

Recordó que en meses pasados, personal y unidades de Ahmsa apoyaron en el incendio del relleno sanitario, sacaron una unidad que tenía la capacidad de suministrar más agua a presión, pero con un químico triple F que es la espuma, para combatir el fuego en ese lugar.

Hasta ahora, no ha surgido algún otro siniestro que requiera del apoyo de Altos Hornos, sin embargo, considera que aún pudiera existir la disponibilidad de ayudar.

Mencionó que los equipos están en la empresa, pero falta el factor humano, pues el personal con el que cuentan, aún desconoce cuántos quedan, no está ahí, la vez que acudieron al relleno sanitario los mandaron llamar y sacaron el equipo de Ahmsa.