Viene hoy líder de Telefonistas

El Secretario General del Sindicato de Telefonistas de México, estará el día de hoy en Monclova, donde sostendrá una reunión con trabajadores de la Región Centro y Carbonífera para dar a conocer información sobre la lucha que se mantiene en contra de la división de Telmex.

Como cada año, Francisco Hernández Juárez recorre las diferentes secciones del país para dar a conocer la situación que prevalece en el sindicato, así como los acuerdos que tomaron en la pasada asamblea nacional.

Benjamín Jiménez Valle, secretario general de la Sección 85 de Monclova, informó que el día de hoy se reunirán con el Secretario Nacional los trabajadores de Monclova, Sabinas, Rosita y Múzquiz.

Benjamín Jiménez Valle, secretario general de la Sección 85 de Monclova.

Uno de los puntos de mayor interés para los trabajadores es lo relacionado con la división de Telmex, y que mantiene en pie de lucha desde hace años a los trabajadores para impedir que se realice.

Durante la asamblea se dará dicha información, pero adelantó que en estos momentos hay 3 amparos que impiden que se lleve a cabo estas acciones por parte de la empresa, porque de lo contrario estarían violando la Ley Federal de Trabajo, así como la Constitución Política de México.

Otro de los aspectos que se tocarán serán los nuevos retos que vienen con los cambios del Gobierno Federal, en donde confían en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador defienda los derechos de los trabajadores, maestros, médicos, como se mencionó durante las campañas electorales.

La reunión se llevará a cabo alrededor de las 12 del mediodía en el recinto sindical de esta ciudad.