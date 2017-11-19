Vigila Profeco se cumplan ofertas

Inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor instalaron módulos para la recepción de denuncia en centros comerciales que estuvieron dentro de la estrategia de mercadotecnia Buen Fin, hasta el momento no hay denuncias por parte de los consumidores.

Adela Espinoza Villegas delegada de la Profeco en la región Centro señaló que seguramente el próximo martes las denuncias se dispararán.

Personalmente la delegada realizó recorridos por las diferentes tiendas departamentales, durante todo el viernes el módulo por parte de los inspectores se instaló en HEB, ayer estuvieron en City Club y no recibieron ninguna denuncia.

“El viernes mucha gente aprovechó los descuentos, ya para el sábado el número de personas disminuyó, está tranquilo pero estamos al pendiente para velar por los derechos del consumidor”, comentó.

Señaló que no fue oficial la denuncia que Miriam Elizabeth Martínez Castillo realizó porque en la tienda City Club no le respetaban una oferta, un combo de una lavadora y una secadora, ambos de la marca Mabe por un costo de poco más de 6 mil pesos, pero finalmente se le respetó.

“Ese fue un error de marcaje, algún empleado se equivocó y puso la oferta muy tentadora, pero finalmente el gerente que se llama José Luis de la tienda City Club respetó lo que se indicaba en el letrero de oferta y la cliente se llevó las dos cosas, fue tardado pero sí se le respetó”, comentó Adela Espinoza Villegas.