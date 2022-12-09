Vigilarán paso de paisanos

Con el objetivo de que los paisanos tengan confianza de pasar por Monclova, no sean extorsionados y consuman en la ciudad, la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) realizará un operativo de seguridad este martes 13 de diciembre.

Su presidente Arturo Valdés Pérez mencionó que dicho operativo se tenía previsto para el 8 y 12 de este mes, pero se pospuso para invitar a más autoridades de Monclova, Castaños y la Fiscalía General del Estado.

Indicó que se esperan no menos de 250 paisanos que habrán de cruzar por la localidad y que podrían dejar una derrama de 12 millones de pesos entre el 13 y 23 de Diciembre, el 50 por ciento representa la derrama económica en combustible.

“El fin es que el paisano decida transitar por la región centro del Estado rumbo a sus destinos, es una derrama económica fuerte para los próximos días debido a los restaurantes, hoteles, vulcanizadoras y gasolineras. Queremos que se sientan seguros y que los tránsitos no los infracciones ni los molesten”.

Señaló que todos los socios de la cámara de comercio participarán en ser observadores en caso de ver que una patrulla para a un paisano y hacerlo saber directamente a los directores de Seguridad Pública.

Mencionó que es una problemática a la que se le debe poner especial atención para que deje de ocurrir, pues aunque el Estado es seguro para transitar hacia el interior del país, se siguen dando casos de paisanos que son extorsionados por las autoridades.