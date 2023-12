Vinculan a proceso al presunto feminicida de Yosmi; en dos meses inicia el juicio

FRONTERA, COAHUILA.- Esta tarde fue vinculado a proceso Adal N, acusado del presunto feminicidio de la joven Yosmi Airami Cazarez Olivera ocurrido el pasado 2 de diciembre en este municipio.

El sospechoso de 23 años de edad, fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, donde permanecerá los próximos dos meses hasta el inicio del juicio en su contra por del feminicidio de Yosmi.

Como se recordará la joven de 19 años de edad, fue contratada por su presunto asesino, llevada a su casa en la calle Industrial de la colonia del mismo nombre, donde posterior a sostener relaciones sexuales, la asfixió y apuñaló.

El cuerpo de la víctima fue emplayado y colocado en un recipiente de plástico y abandonado a un costado del Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, donde fue encontrado seis días después por elementos de la Fiscalía de Justicia.

Entre los testimonios fundamentales se encuentra el del taxista que llevó a Yosmi hasta el hogar de su presunto asesino, así mismo las declaraciones de un "amigo" de Adal, quien lo habría ayudado a deshacerse de objetos personales de la joven como su celular.

La audiencia de vinculación a proceso se celebró en el centro de Justicia Penal, donde la jueza Anayatzin, consideró que existen pruebas suficientes para la vinculación a proceso.

Se fijó un plazo de investigación de dos meses, en los que se espera la localización de los objetos de la víctima que Qdal y su amigo arrojaron en varias partes de Monclova, que son pruebas importantes en el caso.

El abogado de adal, intentó que se reclasificara el delito de feminicidio, ya que, según su alegato, su defendido no tenía relación previa con la víctima, y que el cuerpo no fue colocado en la vía pública, si no dentro de un deposito en el monte, pero finalmente la jueza lo desechó.