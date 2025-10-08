Asesoras denuncian Acoso Laboral en Monclova

La mañana del 2 de octubre, un grupo de asesoras independientes denunció agresiones físicas y acoso frente a las oficinas de Relaciones Exteriores en Monclova. Las mujeres, que anteriormente trabajaron para la agencia Viajes Lara, señalaron que personas vinculadas a su ex empleador, José María Lara Moreno, las intimidan constantemente tras haber ganado demandas laborales.

De acuerdo con Angélica Rentería, una de las afectadas, la violencia se ha vuelto cotidiana y llegó a un punto crítico cuando un hombre identificado como José Fidencio González Rocha fue detenido por Seguridad Pública tras agredirlas. Minutos después, familiares del detenido la habrían perseguido con piedras e insultos sobre el bulevar Pape, situación que obligó a la intervención de la policía para resguardar su seguridad.

Las asesoras aseguran que el hostigamiento deriva de represalias por las demandas laborales ganadas en instancias como el IMSS y la Junta de Conciliación y Arbitraje. Denuncian además una campaña de desprestigio, con uso de documentos y fotografías falsas, que afecta su trabajo independiente en la gestión de trámites.

Rentería reveló que José María Lara enfrenta procesos legales por amenazas y acoso sexual, este último denunciado por ella y otras cuatro ex empleadas. Las víctimas han interpuesto nuevas denuncias por los hechos recientes y exigen que se ponga fin a la violencia y al hostigamiento que, aseguran, viven a diario.