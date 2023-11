Visitan fieles el panteón ejidal

MONCLOVA; COAH.-Data del año de 1909 el Panteón Ejidal de Monclova ubicado en la colonia Estancias de Santa Anna, sólo los ejidatarios tenían acceso a un predio en este Camposanto. Actualmente poco más de 200 tumbas se encuentran en este lugar, algunas de ellas lucen abandonadas y en deterioro.

Para la familia Ontiveros Chairez acudir al Camposanto les llena de sentimientos encontrados en la tumba que fue edificada como un pequeño cuarto se encuentran sepultados el jefe de familia quien falleció a la edad de 60 años y uno de sus 8 hijos quien perdió la vida a consecuencia de un accidente a la edad de 7 años.

Margarita Ontiveros Chairez recordó que su padre Juan Ontiveros Treviño y su hermano Eleazar se encuentran sepultados en este lugar, el señor Juan falleció a consecuencia de un tumor en la cabeza, mientras que el pequeño Eleazar fue atropellado por un camión materialista.

En este camposanto solo se sepultó a nuestro hermanito, pues se adquirió este predio a los ejidatarios de Estancias, y luego mi papá, pero ya no hay espacio para más, por ejemplo cuando Dios nos lleve y a mis hermanos ya no será en este Panteón, porque ya no hay espacios aquí.

En un recorrido por el pequeño Camposanto Ejidal se estiman cerca de 200 tumbas, el lugar luce limpio pero si existen tumbas que están en riesgo, sin embargo no fueron delimitadas por Protección Civil.