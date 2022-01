Vive solo y abandonado

Aunque padece una discapacidad lleva 20 años viviendo solo, sin embargo la pandemia le ha negado la posibilidad de salir adelante por sus propios medios, ya que en tiempos buenos, realizar reparaciones para poder subsistir, sin embargo el encierro y el frío han provocado que no cuente con los recursos económicos necesarios para adquirir los medicamentos y el alimento que requiere.

El señor Benito Montano Baltazar tiene 68 años y la diabetes le provocó que le amputaran sus dos piernas, pero, aunque tiene cuatro hijos, ninguno de ellos ve por él, por lo que vive solo en la colonia Burócratas, hasta donde sus vecinos cercanos le ayudan con un "taquito" para que se alimente, es por ello que solicitó el apoyo de la comunidad, pues tiene múltiples necesidades que por la temporada invernal no puede cubrir por sí solo.

"Yo vivo solo, tengo hijos, pero ellos casi no me asisten y la verdad yo no los obligo, si me quieren ver recibo lo que me dan, pero tienen mucho que ni siquiera me vistan, yo trato de costear mis medicamentos, pañales y comida solo, pero el frío y la pandemia no me ha permitido salir a buscar el sustento, por esa razón pido a la comunidad que me ayude".

Montano Baltazar dijo que debido a la diabetes que padece tiene que tomar medicamentos especiales, además continuamente presenta cuadros de diarrea y debe tomar antibióticos y medicamentos que le permitan sentirse un poco mejor.

"Si la gente gusta de apoyarme pueden regalarme despensita, medicamentos como es loperamida y antibiótico ciprofloxacino, además de pañales talla M, si gustan yo reparo electrodomésticos así que si necesitan de mis servicios también les agradezco que me lo hagan saber, yo busco la forma de salir adelante, solo que el frío y mis dolencias me detienen, pero agradezco mucho si alguien gusta de ayudarme".

Es importante mencionar que si alguien tiene a bien apoyar al señor Benito, pueden llamar al número 8661205608 o llevar los apoyos a la calle Félix Sáenz #2009 colonia Burócratas.