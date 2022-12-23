Viven en las Moritas sin luz y sin agua

Monclova., Coah.- Sin luz, sin agua, sin pavimento y sin dinero vive una gran cantidad de familias en la colonia Las Moritas, dónde aún y cuando las personas llevan ayuda continua sobre todo en este mes de diciembre, no es suficiente pues son muchas las necesidades con las que cuentan en ese sector olvidado de la sociedad.

Cuando se es una persona de la tercera edad que vive sola las carencias se hacen presentes y se acentúan en esta temporada del año, dijo la señora María Cortés, habitantes de las Moritas quien aseguró que si bien su hija le lleva despensa en algunas ocasiones al no poder valerse por si misma y vivir en circunstancias difíciles la limita y la llena de tristeza.

"Nos dicen que ya viene el frío, vinieron a dejarnos unas cobijas sin embargo aquí existen muchas otras necesidades, habemos quienes ya somos viejos y vivimos solos, otras personas viven con sus nietecitos y ellos necesita ropa, comida y calzado, por es que pedimos apoyo a la población".

Doña María dice que cuando se vive con necesidades solo queda "aguantar" pues necesitan cobijas y medicamentos para cubrirse del frío, ya que algunas casas ni ventanas tienen.

1 / 3 .- Muchos de los habitantes son personas de la tercera edad que no tienen ni lo mínimo para subsistir. 2 / 3 3 / 3 las familias viven en casas sin vidrios en las ventanas, protegidos solo por hule y algunas cobijas. ❮❯

Así como doña María vive también la señora Dina García quien vive sola y requiere apoyo en especie, toda vez que solo se mantiene de lo que los vecinos le llevan de comer o su hermana quien es quien le apoya.

"Yo tengo insuficiencia renal crónica, vivo con mi nietecito que es muy pequeño, buscamos quien nos ayude porque no tengo ni cobijas ni estufa, no tenemos nada y así vamos a esperar el frío que cala hasta los huesos en estos lugares".

Es importante mencionar que en la colonia Las Moritas viven una gran cantidad de personas que no cuentan con los recursos económicos suficientes para contar con una casa con ventanas, muebles y lo necesario para estar seguros, ya que el sector tiene muchas necesidades y aunque las autoridades llegan con beneficios en algunas temporadas, la realidad es que se sienten abandonados de la mano de dios.