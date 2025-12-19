Viviendas en Monclova: Arellano espera su nueva casa

Con la expectativa de convertirse en propietario de una vivienda nueva, Víctor Manuel Arellano, vecino de la colonia Borja en Ciudad Frontera, acudió la mañana de este viernes a la ciudad de Monclova para solicitar información sobre las viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar, que se desarrollan en el sector Colinas de Santiago.

Cabe señalar que una de las viviendas funge como módulo de atención para quienes deseen obtener una vivienda, al momento están por entregarse un total de 36 casas, mismas que solo están en espera de que Comisión Federal de Electricidad ponga la energía.

Arellano informó que actualmente labora como guardia en Ramos Arizpe y cuenta con seis meses de antigüedad trabajando para una empresa constructora, lo que le permitió ser aprobado para formar parte de este proyecto impulsado a través del Infonavit. "Es una gran oportunidad para quienes no contamos con una vivienda propia. Ya fui aprobado y ahora solo queda esperar para poder iniciar el proceso y, en breve, disfrutar de una casa nueva", expresó.

El Programa de Vivienda para el Bienestar está dirigido a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos y permite adquirir una vivienda de al menos 60 metros cuadrados, con mensualidades accesibles mediante el Crédito Infonavit. Entre los requisitos se encuentra contar con un mínimo de seis meses de antigüedad laboral, no tener un crédito hipotecario vigente con el Infonavit y cumplir con los criterios establecidos por el instituto.

Las autoridades exhortaron a los interesados a acudir a los Centros de Servicio Infonavit, consultar la página oficial www.infonavit.org.mx o comunicarse al número 800 008 3900 para recibir mayor información.